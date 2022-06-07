Молодёжный центр Татарского района приглашает жителей принять участие в традиционным велопробеге «Вперед, Россия», в рамках празднования Дня России.

Старт состоится 12 июня в 13.30 на центральной концертной площадке Татарска. Место финиша - стадион «Локомотив». Приветствуется украшение велосипедов символикой РФ. По окончании велопробега на стадионе состоятся велосипедные гонки в разных возрастных категориях. На протяжении всего маршрута колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Праздничный концерт «Любовью к Родине дыша!» на центральной концертной площадке города состоится в полдень.