Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области приглашает на целевое обучение в Новосибирский государственный медицинский университет по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия».

По окончании обучения возможно последипломное обучение в ординатуре по дополнительным специальностям.

Во время обучения возможно получение дополнительной стипендии в размере 5 тыс. руб.

После окончания обучения предоставляется место работы по специальности, достойная заработная плата, благоустроенное жильё.

Кроме того, выплачиваются:

- подъёмные;

- молодым специалистам доплата в размере 25% от должностного оклада ежемесячно в течение 3-х лет;

- единовременно 300 тыс. рублей при трудоустройстве на остродефицитные специальности.

Имеется возможность участия в программе «Земский доктор» с выплатой 1 млн. руб.

Обращаться в отдел кадров Татарской ЦРБ по телефону 8 (383 64) 2-09-86, сайт: https://ttrcrb.mznso.ru/.