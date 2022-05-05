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Происшествие на железной дороге в Татарском районе действительно было, однако транспортное управление МВД по Сибири подробностей об этом не сообщает.
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Источник: Вести-Новосибирск  

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