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05.05.2022 | 08:37
Информатор
830
Происшествие на железной дороге в Татарском районе действительно было, однако транспортное управление МВД по Сибири подробностей об этом не сообщает.
Источник:
Вести-Новосибирск
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