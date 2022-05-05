Глава Татарского района Юрий Вязов объявил 6 мая общерайонным днем траура в связи с гибелью двух жителей района - участников специальной военной операции по освобождению Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. Погибшие: Святослав Владимирович Миньков и Артём Алексеевич Осипов.

«Отважный поступок ребят – пример доблести и мужества, настоящего проявления патриотизма. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, они защищали мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель солдат – это наша общая утрата и общая боль. Их история навсегда останется в наших сердцах и памяти. Выражаем глубокие соболезнования семьям, родным и близким героев», - говорится в сообщении администрации района.