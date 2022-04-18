Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия, 17 сентября 2021 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту жительства своей бывшей супруги и их совместной малолетней дочери – в доме по улице Вокзальная в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области, где у него произошла ссора с женщиной по причине нежелания последней возобновлять с ним супружеские отношения. В ходе конфликта обвиняемый взял нож и на глазах у ребенка нанес им не менее 13 колото-резаных ранений ее матери, а затем совершил убийство своей дочери. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако в короткие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном особо тяжком преступлении мужчина признал в полном объеме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Совокупность доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, признана достаточной, в связи с чем, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.