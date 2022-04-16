В ООО «Колосок» требуются:
- управляющий животноводством, зарплата от 50 000 руб.
- бригадир животноводства, зарплата от 35 000 руб.
- ветеринарный врач, зарплата от 35 000 руб.
- механизатор, зарплата от 35 000 руб. и выше
- водитель кат. Е, зарплата от 45 000 руб.
- водитель кат. С, зарплата от 35 000 руб.
- электромонтер, зарплата от 35 000 руб.
- электрогазосварщик, зарплата от 33 000 руб.
- менеджер по снабжению и логистике, зарплата от 33 000 руб.
- специалист по ОТ и ПБ, зарплата от 33 000 руб.
- помощник руководителя, зарплата по договоренности (резюме обязательно).
Соцпакет, доставка транспортом к месту работы, общежитие, питание.
Обращаться по тел. 8 (383 64) 26-572
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