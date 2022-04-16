В ООО «Колосок» требуются:

- управляющий животноводством, зарплата от 50 000 руб.

- бригадир животноводства, зарплата от 35 000 руб.

- ветеринарный врач, зарплата от 35 000 руб.

- механизатор, зарплата от 35 000 руб. и выше

- водитель кат. Е, зарплата от 45 000 руб.

- водитель кат. С, зарплата от 35 000 руб.

- электромонтер, зарплата от 35 000 руб.

- электрогазосварщик, зарплата от 33 000 руб.

- менеджер по снабжению и логистике, зарплата от 33 000 руб.

- специалист по ОТ и ПБ, зарплата от 33 000 руб.

- помощник руководителя, зарплата по договоренности (резюме обязательно).

Соцпакет, доставка транспортом к месту работы, общежитие, питание.

Обращаться по тел. 8 (383 64) 26-572

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