1295

Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 11 апреля 2022 г. в надворных постройках нежилого дома в селе Еланка Усть-Таркского района тела 38-летней женщины. При осмотре тела на месте происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, женщина скончалась от общего переохлаждения организма. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

- +
Источник: СКР  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться