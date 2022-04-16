Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 11 апреля 2022 г. в надворных постройках нежилого дома в селе Еланка Усть-Таркского района тела 38-летней женщины. При осмотре тела на месте происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, женщина скончалась от общего переохлаждения организма. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.