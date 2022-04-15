21 марта в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении А.В. Паппеля, обвиняемого в грабеже.

Паппель обвиняется органами предварительного следствия в том, что 22 сентября 2021 г. около 12.00, находясь в помещении магазина «Магнит» АО «Тандер» ММ «Регулятор», расположенного по адресу: ул. Ленина, д.99Б в г. Татарске, из корыстных побуждений, путем свободного доступа, тайно с витрины магазина похитил одну бутылку коньяка «Старейшина Dali 10 лет 40%», объемом 0,5, одну бутылку коньяка «Ной Подарочный 3 года 40%», объемом 0,5 литра, одну бутылку коньяка «Анри КВ 40%», объемом 0,5 литра и направился к выходу из магазина. Однако его преступные действия были замечены продавцом магазина, которая, остановив Паппеля на кассе магазина, достала из заднего кармана джинсов, надетых на Паппеле, одну бутылку коньяка «Анри КВ 40%», после чего стала требовать от Паппеля прекратить хищение и вернуть остальную алкогольную продукцию, находящеюся у него за пазухой под надетой на нем курткой. Несмотря на это, Паппель выбежал из помещения магазина, распорядившись похищенным имуществом в дальнейшем по своему усмотрению. АО «Тандер» ММ «Регулятор» был причинён материальный ущерб на общую сумму 1 тыс. 329, 98 руб.

Дело назначено к слушанию на 21 апреля.