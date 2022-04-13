Татарским районным судом к уголовной ответственности привлечен бывший директор спортивной школы за мошенничество с использованием служебного положения. 6 апреля 2022 г. вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа» Татарского района по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Судом установлено, что в период 2018-2019 гг. директор необоснованно увеличил тренеру-преподавателю часовую нагрузку, которая по факту оставалась прежней, за что преподавателю поступала завышенная заработная плата, часть от которой введенный в заблуждение работник спортивной школы регулярно передавал руководителю. В результате мошеннических действий муниципальному образованию – Татарский район был причинен ущерб на сумму свыше 130 тыс. руб. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении указанного преступления, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Суд обязал подсудимую возместить причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Татарская межрайонная прокуратура.