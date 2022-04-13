15-16 апреля в Татарске состоится 8-й межрегиональный фестиваль-конкурс авторов и исполнителей «Романтика романса». Соревноваться в исполнении традиционно будут любители, профессионалы, юные исполнители и ансамбли. Фестиваль пройдет в РДК «Родина».

15 апреля

14.00 - конкурсная программа в номинации «Юные исполнители»

17.00 – торжественная церемония открытия конкурса

16 апреля

10.00 - конкурсная программа в номинации «Любительское исполнение»

12.00 - конкурсная программа в номинации «Профессиональное исполнение»

14.00 - конкурсная программа в номинации «Профессиональное исполнение»

15.00 - конкурсная программа в номинации «Ансамбли»

19.00 – гала-концерт, награждение