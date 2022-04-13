15-16 апреля в Татарске состоится 8-й межрегиональный фестиваль-конкурс авторов и исполнителей «Романтика романса». Соревноваться в исполнении традиционно будут любители, профессионалы, юные исполнители и ансамбли. Фестиваль пройдет в РДК «Родина».
15 апреля
14.00 - конкурсная программа в номинации «Юные исполнители»
17.00 – торжественная церемония открытия конкурса
16 апреля
10.00 - конкурсная программа в номинации «Любительское исполнение»
12.00 - конкурсная программа в номинации «Профессиональное исполнение»
14.00 - конкурсная программа в номинации «Профессиональное исполнение»
15.00 - конкурсная программа в номинации «Ансамбли»
19.00 – гала-концерт, награждение