Татарским районным судом к уголовной ответственности привлечено лицо за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 4 апреля 2022 г. вынесен приговор в отношении 39-летнего жителя Омской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенное до конца, по независящим от лица обстоятельствам. Судом установлено, что подсудимый извлек из «тайника-закладки» вещество массой свыше 6 грамм, оставленное ему ранее неустановленным лицом, содержащее наркотическое средство, которое начал сбывать на территории города Татарска путем сооружения «тайников-закладок», однако был задержан сотрудниками полиции и не успел довести преступный умысел до конца. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Татарская межрайонная прокуратура.