Администрация города Татарска объявила о приёме документов по выдвижению кандидатов для занесения на Доску Почёта города Татарска.

Доска Почёта обновляется один раз в два года и является формой общественного признания высоких заслуг и морального поощрения за достижения в решении социально-значимых для жителей города задач, весомый вклад в развитие органов государственной власти и местного самоуправления, экономическое развитие города, культуру, защиту Отечества, воспитание, просвещение, спорт, охрану здоровья, жизни и прав граждан, профессиональное мастерство, плодотворную творческую и благотворительную деятельность.

К занесению на Доску Почёта представляются кандидатуры работающих горожан, достигших высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности, а также пенсионеров.

Документы для занесения на городскую Доску Почета принимаются до 10 июня в кабинете №18 администрации города. Формы необходимых документов размещены на сайте администрации Татарска. Ходатайство на имя главы города должно быть заверено печатью, подписями руководителя учреждения и председателя коллектива (председателя

профкома). К ходатайству прилагаются: для учреждений, организаций, творческих коллективов — информация о результатах деятельности; для граждан - характеристика на кандидата с описанием заслуг и достигнутых успехов. Телефон для справок - 8 (383 64) 2-12-63.