Главное управление МЧС России по Новосибирской области приглашает выпускников школ для поступления в высшие учебные заведения МЧС. Высшее образование бесплатно. Гарантировано трудоустройство. Полное государственное обеспечение, ежемесячное денежное довольствие. Питание и обмундирование бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно, а также двухнедельный зимний каникулярный отпуск. После завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «специалист», выдается диплом государственного образца и гарантировано трудоустройство с ежемесячной выплатой денежного довольствия. Период обучения входит в общий стаж службы.

Основные направления подготовки для поступающих в ВУЗы МЧС России в 2022 г.

Пожарная безопасность. Очное обучение 5 лет. На базе среднего общего образования вступительные испытания: физика, русский язык, математика (профильный уровень) - ЕГЭ. Дополнительные испытания в ВУЗе: физическая подготовка и математика (письменно).

Техносферная безопасность. Очное обучение 4 года. На базе среднего общего образования вступительные испытания: физика, русский язык, математика (профильный уровень) - ЕГЭ. Дополнительные испытания в ВУЗе: физическая подготовка и математика (письменно).

Судебная экспертиза. Очное обучение 5 лет. На базе среднего общего образования вступительные испытания: история, русский язык, обществознание - ЕГЭ. Дополнительные испытания в ВУЗе: физическая подготовка и обществознание (письменно).

Минимальный проходной балл по каждому предмету - 40 баллов.

Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний зачисляются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие родителя-инвалида 1-й группы, если средний доход семьи, ниже величины прожиточного минимума;

- участники боевых действий;

- другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приему в ВУЗы, предусмотренные законодательными актами РФ.

ВУЗы Государственной противопожарной службы МЧС России:

- Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва);

- Академия государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва);

- Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России;

- Сибирская пожарно-спасательная академия (г. Железногорск, Красноярский край).

- Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург).

Если вы решили, что эта профессия для вас, звоните по телефону 8 (383 64) 24-246 или обращайтесь в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркского районам МЧС по адресу: Татарск, ул. Закриевского, 47, кабинет №4.