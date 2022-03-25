Основным принципом правового регулирования в области обращения с животными (в данном случае собак и кошек) является гуманное отношение к животным. В основе такого обращения лежит благополучие и животных, и человека в рамках общепринятых этических ценностей; отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль.

При содержании собак и кошек к их владельцам предъявляются следующие требования:

- обеспечение надлежащего ухода за животными;

- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий;

- принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;

- предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

При соблюдении особых условий, обеспечивающих защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными, не допускается:

- содержание и использование животных таких как – змеи, ящерицы, крокодилы, скорпионы, пауки и пр.;

- натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны, использования служебных животных в соответствии с законодательством РФ или дрессировки собак кинологами. Организаторы мероприятий, в которых осуществляется использование животных в культурно-зрелищных целях, обязаны обеспечивать безопасность людей.

Животные должны быть защищены от жестокого обращения. При обращении с животными не допускаются:

- проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

- натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных;

- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;

- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;

- организация и проведение боев животных;

- организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных;

- кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

В целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, создаются приюты для животных.

В целях предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев, предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, гуманного отношения к животным без владельцев, оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии и пр., производится отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия.

За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена административная и иная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Прошу владельцев животных соблюдать требования к содержанию домашних животных!





А.В. Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов