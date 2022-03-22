Судебные приставы отделения по Чановскому району нашли должника, которого объявили в розыск УФССП по Алтайскому краю.

По поручению коллег с Алтайского края судебным приставам-исполнителям Чановского района необходимо применить меры принудительного исполнения в виде ареста на имущество должника - Toyota Carina.

Известно, что должник 28 лет, зарегистрированный в г. Бийске, выписал доверенность на управление автомобилем жителю Чанов. В отношении гражданина возбуждено несколько исполнительных производств в области дорожного движения общей суммы задолженности - 79 тыс. руб.

Судебные приставы отделения выявили местонахождение автомобиля должника и арестовали его. Если должник не погасит долг в течение установленного срока, автомобиль выставят на торги для погашения долга.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает: избежать ареста имущества или ограничений в связи с неисполнением решения суда возможно при погашении задолженности. Проверить наличие задолженности и тут же ее оплатить возможно на сайте ведомства или на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что служба судебных приставов не осуществляет рассылок гражданам. Будьте внимательны: участились случаи преступных деяний по взысканию несуществующих долгов. О видах мошеннических действий читайте в материале «Осторожно: мошенники призывают граждан оплатить несуществующие долги» на сайте Управления.