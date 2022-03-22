18 марта 2022 г. Татарским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 11 мая 2022 г. в отношении Кочкина Е.Е.

Органами предварительного следствия Кочкин Е.Е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Как установлено органами предварительного следствия, 11 марта 2022 г. Кочкин Е.Е. в период с 16 часов 40 минут до 17 часов, находясь в офисе ООО МКК «Пенсионная касса взаимопомощи деньги» по ул. Ленина, 97 г. Татарска, с применением ножа, используемого в качестве оружия, напал на работника офиса с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершил хищение 10 тыс. 150 руб.

Санкцией ч. 2 ст. 162 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В органы предварительного следствия обвиняемый явился с явкой с повинной.

Постановление суда не вступило в законную силу.