Татарской межрайонной прокуратурой в декабре 2021 г. проведена проверка соблюдения администрацией Татарского муниципального района Новосибирской области требований бюджетного законодательства по исполнению условий заключенного с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области соглашения о предоставлении субсидий ресурсоснабжающим организациям района за поставленный газ и уголь. Проверкой установлено нарушение администрацией Татарского муниципального района в 2021 г. условия соглашения - сроков предоставления отчетности расходования субсидии в Министерство.

Межрайонным прокурором в отношении главы Татарского муниципального района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрена ответственность для должностного лица в виде наложения административного штрафа в размере от 10 до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. Дело направлено в Контрольное управление Новосибирской области для рассмотрения по существу. Рассмотрение дела находится на контроле в Татарской межрайонной прокуратуре.

О.И. Лазарчук, старший помощник Татарского межрайонного прокурора