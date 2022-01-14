Администрация города Татарска уведомляет жителей города о начале конкурсного отбора инициативных проектов 2023 г. В рамках реализации данного проекта в городе Татарске было выполнено обустройство кладбища по ул. Зеленой, установлен сценический комплекс на центральной площади города, а так же установлены остановочные павильоны общественного транспорта, оборудованы остановочные карманы. Инициативное бюджетирование помогает вовлечь жителей и представителей бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры поселения. \"Для участия нашего города в конкурсном отборе просим жителей Татарска принять активное участие в голосовании. Информация будет размещена на официальном сайте администрации г. Татарска\", - говорится в сообщении администрации.