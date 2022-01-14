18-19 января в Усть-Тарке пройдут праздничные мероприятия в честь Крещения. Прорубь для массового купания будет организована на привычном месте – на реке Омь в створе часовни по ул. Есенина. У купели, в лучших традициях, будет организован пункт обогрева и спасательный пост, назначены ответственные за безопасность людей во время купания. У места купания будут дежурить сотрудники МЧС, МВД, медицинской службы. Постановление об обеспечении безопасности людей во время крещенских мероприятий подписал 27 декабря 2021 г. глава Усть-Таркского района С.В. Синяев. В период времени с 13 до 15 часов 18 января пройдет крестный ход от храма до купели по ул. Комсомольской, состоится обряд освещения воды и будет дан старт купаниям. Окунуться в прорубь можно будет 18 января до 2 часов ночи и 19 января с 9 до 17 часов. Согласно прогнозу, температура воздуха днем 18 и 19 января будет минус 17-18 С.