4 декабря в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поступило сообщение о том, что неподалеку от села Успенка Татарского района обнаружен лось с признаками ранения.

Сотрудники минприроды и Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» незамедлительно выехали на место происшествия, также туда направились сотрудники Управления ветеринарии Татарского района Новосибирской области.

На месте было принято решение доставить животное в отделение ветеринарии города Татарска.

По результатам обследования установлено, что лось имеет проникающее ранение. Животному оказали необходимый уход и лечение. Спустя два дня ветеринар дал заключение о том, что угроза жизни для лося отсутствует и состояние здоровья позволяет осуществить его выпуск в дикую природу.

6 декабря совместными усилиями всех вышеупомянутых лиц был осуществлен выпуск животного в специально подобранное место для его комфортного обитания.