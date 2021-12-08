Усть-Таркская центральная районная больница начинает работать на современном оборудовании, полученном в этом году. Всего в медучреждение поступило 10 единиц общей стоимостью 13,6 миллионов рублей, в том числе универсальная система ультразвуковой визуализации Philips за 9 миллионов.

«Этот аппарат УЗИ экспертного класса позволяет качественно, в расширенной форме делать УЗИ. В декабре наш врач УЗИ-диагностики пройдет учебу на рабочем месте по УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ сердца и УЗИ головного мозга. Раньше у нас эти обследования не проводилось, они очень востребованные», – рассказала главный врач Усть-Таркской ЦРБ Наталья Коваленко.

Кроме того, устьтаркские медики получили портативный тонометр для измерения внутриглазного давления и спирограф, на котором исследуют функции дыхания.

Прибор необходим для обследования больных бронхиальной астмой и для углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19.

Также поликлиника больницы получила аппараты суточного мониторирования артериального давления и два аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма.

«Очень необходимая процедура [холтеровского мониторирования сердечного ритма], раньше пациенты по направлению наших специалистов ездили либо в Омск, либо в Новосибирск для этого обследования», – сообщила главный врач.

В стационар ЦРБ по программе модернизации приобрели монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура), стол для реанимации новорожденных, инкубатор интенсивной терапии для новорожденных и стерилизатор для инструментов.

В ближайшие годы поставки оборудования в Усть-Таркскую ЦРБ по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» продолжатся.







