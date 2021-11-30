Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Венгеровского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 27 ноября на животноводческой ферме СПК «Мининский» в с. Минино Венгеровского района фигурант по делу при движении на тракторе задним ходом совершил наезд на 17-летнего подростка, который от полученных телесных повреждений через непродолжительное время скончался.

Следователем регионального следственного управления выполнен весь комплекс первоначальных следственных действий по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование продолжается.