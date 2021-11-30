За 10 месяцев 2021 года за неуплату административных штрафов в установленный срок было привлечено 60 жителей Татарского района, все материалы направлены в суд для рассмотрения.

По части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) предусмотрены следующие наказания: наложение нового штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей; административный арест до 15 суток; обязательные работы до 50 часов.

Как видите, наказание за неуплату штрафа в срок более существенное, чем штраф который Вы забыли оплатить. И нельзя забывать о том, что первоначальный штраф не погашается наказанием.

Срок оплаты административного штрафа составляет 60 дней, со дня вступления постановления о наложения штрафа в законную силу, а постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента вынесения данного постановления.

При оплате административного штрафа будьте внимательны! В копии постановления врученной Вам указаны все банковские реквизиты, номер постановления и сумма административного штрафа. Данные реквизиты необходимы для оплаты штрафа.

В целях своевременной корректировки сведений об уплате административного штрафа необходимо предоставлять документ, подтверждающий уплату административного штрафа по адресу: г. Татарск, пер. Кооперативный,8, кабинет 16. В случае возникновения вопросов по оплате административного штрафа Вы можете обратиться по вышеуказанному адресу или по телефону 22-038.