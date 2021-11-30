28 ноября в ДШИ «Радуга» состоялся мастер-класс преподавателя отделения народно-певческого искусства Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Светланы Александровны Некрасовой.

Ведущий специалист области поделилась опытом работы с преподавателями ДШИ «Радуга». Мастер-класс включал в себя теоретические и практические аспекты работы, описание и обоснование системы распеваний, методы проработки поэтического и музыкального текста, а также наглядную демонстрацию всех этапов.

В мероприятии участвовали обучающиеся и преподаватели отделения сольного пения, а также участники Народного (образцового) самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Ветер надежды» и вокального ансамбля «Незабудки».

Мастер-класс прошел в дружеской, творческой атмосфере. Подобные мероприятия не только дают дополнительные познания детям и педагогам, но и позволяют открывать новые горизонты, стремиться к дальнейшему развитию.