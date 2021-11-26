26 ноября Татарским районным судом было рассмотрено дело о привлечении ИП Тырышкина И.В. к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению).

Как установлено судом, 22 ноября 2021 года в 13 часов 30 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении предприятия по производству и реализации пищевых продуктов «Суши Хаус» ИП Тырышкина, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Татарск пер. Пожарный, 1 установлено, что индивидуальный предприниматель Тырышкин И.В., допустил нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе: на участке порционирования, упаковки и формирования блюд не используется бактерицидное оборудование (бактерицидная лампа отсутствует); помещения, предназначенные для изготовления готовых изделий (блюд), не подвергаются своевременной уборке (в цехе грязно, мусор на полу); не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (лабораторные исследования и испытания не осуществляются самостоятельно или с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, собственная лаборатория отсутствует, договоры на проведение исследований с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке, не заключены, протоколы лабораторных исследований продукции за 2021 года отсутствуют, не представлены) и т.д.

В ходе судебного заседания ИП Тырышкин И.В. признал вину в совершении административного правонарушения. Суд, с учётом смягчающего обстоятельства, назначил ИП Тырышкину И.В. наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.