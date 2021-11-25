23 ноября в 6.12 в Киевке произошло возгорание в бане. На тушение пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. В 6.39 он был ликвидирован.

24 ноября в 17.04 в Увальском горел нежилой частный дом по ул. Садовой. Огнем были повреждены домашние вещи и диван. Пожар был ликвидирован в 17.40 с привлечением трех единиц техники и семи человек личного состава.

25 ноября в 3.48 в пос. Ковыльный Чановского района произошел пожар в дровяном сарае на ул. Центральной. Дровяник, горевший открытым огнем, тушили 10 пожарных с использованием трех единиц техники. В 5.35 огонь был полностью побежден.