В Татарском районе на 22 ноября было 608 человек больных коронавирусом. За сутки выявлено 53 больных. Выздоровело с начала пандемии – 2 тыс. 785 человек.

По данным областного оперативного штаба на 22 ноября в регионе суточный прирост составил 391 больной, 61 пациент выздоровел.

Скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 72, 66, 83, 73, 68 лет и двое мужчин в возрасте 62 лет и женщины в возрасте 72, 89, 66, 69, 70 лет и две женщины в возрасте 64 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 тыс. 679 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 тыс. 145 пациентов, в том числе 51 ребенок.

В отделениях реанимации находятся 363 человека. На ИВЛ – 56 пациентов.