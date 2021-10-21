16 сентября Татарским районным судом было рассмотрено уголовное дело в отношении И., обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба гражданину. Органами предварительного следствия было установлено, что И. 3 августа 2021 г. около 14.00, находясь на первом этаже торгового центра «Швейка», путём свободного доступа, тайно похитила из-под лестницы женские вещи: платья, блузки, юбки, рубашки и др., принадлежащие потерпевшей Х., причинив ей материальный ущерб на общую сумму 56 тыс. 350 руб. В ходе судебного заседания подсудимая И. и потерпевшая заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. При рассмотрении ходатайства суд учёл, что И. ранее не судима, характеризуется удовлетворительно, ущерб потерпевшей возместила полностью, добровольно, принесла свои извинения, и прекратил уголовное дело по указанному основанию.