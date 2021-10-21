14 октября в полицию поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля «Тойота Королла», припаркованного у дома заявителя в с. Козловка Татарского района.

В течение нескольких часов по ориентировке данный автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД на одной из улиц села. За рулем «Тойоты» находился 33-летний ранее не судимый житель Татарского района. Подозреваемый в угоне был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.