15 и 16 октября 2021 года в р.п. Чаны на центральной площади состоялась оптово-розничная универсальная ярмарка «Новопокровская», организаторами которой выступил минпромторг Новосибирской области совместно с администрацией Чановского района.

Участниками ярмарки стали около 220 предприятий из Барабинского, Венгеровского, Здвинского, Куйбышевского, Кыштовского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозерного районов и города Новосибирска. Посетители смогли приобрести продовольственные и промышленные товары по оптовым ценам и ценам товаропроизводителей.

Торговые места и оборудование участникам ярмарки предоставлялись бесплатно, для этого нужно было предварительно подать заявку на участие.

В качестве официальных гостей ярмарку посетили первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов, депутат Законодательного собрания НСО по избирательному округу № 1 Виктор Кушнир, главы, заместители глав районов – участников ярмарки, а также председатели совета депутатов.

В течение двух дней ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов Чановского района, а также районов-участников ярмарки. 15 октября в рамках праздничного мероприятия прошли межрайонные соревнования по минифутболу среди мужских команд, а в завершение ярмарки 16 октября состоялся розыгрыш бесплатной лотереи.

Всего на ярмарке реализовано товаров населению на сумму 8,4 млн. рублей.