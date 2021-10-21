Военный комиссариат Татарск, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. Призыв регулируется федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Граждане, заключившие контракт, получают ежемесячные денежные выплаты. Трудовое законодательство гарантирует защиту на время пребывания в мобилизационном людском резерве. За резервистом сохраняется место, работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной переподготовки. Среднюю месячную зарплату за период сборов ему выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы.

Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и высококвалифицированной медицинской помощью.

Служба по контракту в мобилизационном людском резерве в Вооруженных Силах Российской Федерации – вид защиты Родины, который сочетает в себе как личные, так и государственные интересы. С одной стороны – это добровольный вклад в укрепление обороны страны, повышение боеготовности Российской армии и флота. Военнослужащий по контракту в мобилизационном людском резерве в Вооруженных Силах Российской Федерации – это защитник Родины, который всегда готов прийти на помощь своей стране в трудную минуту.

Контракт может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское звание:

- солдата, сержанта, прапорщика – в возрасте до 40 лет;

- от младшего лейтенанта до капитана – до 47 лет;

- от майора до подполковника – до 52 лет;

- полковника (капитана 1 ранга) – до 57 лет.

Всем заключившим контракт положены стабильные ежемесячные выплаты.

Вступи в ряды защитников свой Родины, заключи контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве сейчас!

По всем вопросам заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

Телефон для справок: 8 (383 64)-2-09-64, 2-08-07, 2-07-91, 2-63-32 военный комиссариат Татарск, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов.