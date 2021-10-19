В Новосибирскую область поставлены 62 школьных автобуса для передачи общеобразовательным организациям. С 18 октября начнется передача первой партии 20 школьных автобусов марки ГАЗ представителям 14 районов Новосибирской области.

В настоящее время Минпромторгом России подписаны четырехсторонние соглашения на поставку 20 школьных автобусов марки ГАЗ, документы переданы в министерство образования Новосибирской области.

В Татарском районе новые «ГАЗели» получат: Новопокровская школа имени Героя Советского Союза Георгия Филипповича Байдукова и Новомихайловская школа.

В Усть-Таркском районе машины будут переданы в Щербаковскую и Ново-Никольскую школы.

В Чановском районе обновят технику в Землянозаимской и Новопреображенской школах.

Все автобусы, задействованные на подвозе детей, соответствуют требованиям ГОСТ, оборудованы системой ГЛОНАСС, приборами «ТАХОГРАФ» и во всех новых автобусах установлена тревожная кнопка «Эро-Глонасс».

До конца 2021 г. в образовательные организации Новосибирской области будут переданы еще 42 школьных автобуса марки ПАЗ.

В целях обеспечения доступности качественного образования ежедневно из 831 населенного пункта Новосибирской области, не имеющего образовательных организаций на своей территории, организован подвоз более 13 000 детей к 423 базовым школам. На 687 школьных маршрутах задействовано 540 школьных автобусов. Министерством образования Новосибирской области проводится ежедневный мониторинг подвоза обучающихся.