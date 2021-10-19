На людей обижаться нельзя Депутат Сергей ТИТКОВ — о работе на новом для себя округе, особенностях наказов избирателей и решении транспортной проблемы в регионе.



Сергей Титков — один из самых опытных депутатов заксобрания, в 2020 году он был избран в областной парламент в пятый раз. В этом созыве он представляет интересы жителей Татарского, Усть-Таркского и Чистоозёрного районов Новосибирской области.

— Сергей Николаевич, после стольких лет работы в родном для вас Барабинском районе у вас сейчас другая территория. Расскажите, как идёт работа?

— Округ для меня действительно новый, но не незнакомый — я довольно хорошо знаю все территории области, бывал во всех районах, в сотнях деревень. Конечно, у каждой территории есть свои особенности. Барабинский и Здвинский районы на моём прошлом округе — это середина области, пересечение основных путей. Татарский, Усть-Таркский, Чистоозёрный районы — это запад области, территория очень отдалённая от Новосибирска. Многие жители этих районов чаще бывают в Омске, чем в Новосибирске, и их нельзя за это винить — им так ближе и удобнее. Таковы уж особенности нашей области. Я иногда, может, немного грубовато, говорю, что она как рахитик: восток — большой мегаполис, Новосибирская агломерация, идёт бурное развитие. А запад, северо-запад, да в принципе и юго-запад, к сожалению, почти неосвоенные территории. В лучшем случае это сельское хозяйство. Поэтому мне очень хотелось бы теснее связать эти районы с нашей столицей, Новосибирском.

— А какова на округе ситуация в дорожной отрасли?

— У нас там проходит очень сложная дорога Карасук — Купино — Баган — Чистоозёрное — Татарск. Теперь мне приходится часто ездить по ней. Никто из перевозчиков не хочет там даже маршруты открывать. Это наша региональная дорога, она сегодня в щебёночном исполнении, асфальта нет. Тяжёлая дорога — а для Чистоозёрного района очень важная. Сегодня в Татарской больнице обеспечены прекрасные условия для лечения пациентов. Но чистоозёрцы говорят: мы не можем доехать 70 километров до Татарска, нам проще сесть на поезд и приехать в Новосибирск. Потому что такая дорога. Сейчас стоит вопрос о её реконструкции с хорошим асфальтобетонным покрытием. Однако сколько до этого пройдёт лет, я не знаю. Настаиваем, чтобы надо приступать к этому строительству. Тут ещё такой момент: рядом проходит железная дорога на Карасук и дальше на Алтай. Она не грузонапряжённая, это не Транссиб. Возникает вопрос: а почему бы не пустить какой-то транспорт, хотя бы тепловоз, и замкнуть Карасук и Татарск через Чистоозёрку. И подключить «Экспресс-пригород». Сегодня такая возможность есть.

— Что можно сказать про ситуацию в социальной сфере?

— Мы сегодня много говорим о необходимости перехода на обучение в школах в одну смену. Но в Татарске три школы работают в две смены. С одной стороны, это не очень хорошо, но, если посмотреть с другой — это же значит, что детей много. Вот если бы были лишние места, тут, наверное, надо было больше напрягаться. В Татарском районе за последние годы в школы пришли 45 молодых учителей. Меня радует, что местные жители, отучившись, возвращаются в район.

В Татарске отличная районная больница. Точнее, она уже стала межрайонной. Там открыты отделения высокотехнологичной помощи с самым современным оборудованием. Сюда едут из всех соседних районов. Есть просто прекрасный сельскохозяйственный колледж, он готовит кадры для всего запада области. Есть общежития, техника самая современная. Они выиграли федеральный грант и на него всё это оборудовали. Преподаватели классные. Всё в комплексе.

Ещё мне очень понравилось, как в Татарске стали организовывать так называемые открытые пространства для молодёжи. Выделили место в клубе, отремонтировали, сделали оригинальный дизайн, мебель, поставили различные игры. Кто-то на гитаре играет, кто-то — в шашки, в шахматы. И не только в Татарске, а и на сельской территории. Всего 22 таких пространства. Сказали молодым: это ваша территория, приходите! Что вам интересно — тем и занимайтесь. Думаю, что это надо распространять и на все остальные сельские районы.

— Понятно, что Татарский район — самый крупный на вашем округе, там происходит много интересного. А как дела в двух других?

— Чистоозёрный район — большой, сельскохозяйственный. Он очень тяжело выходил из 90-х годов. Сегодня тоже совсем по-другому выглядит, очень много благоустроительных работ сделано. Сейчас там великолепные спортивные сооружения, открылся дворец культуры, построенный по новым технологиям, — такого уровня, какой в области редко встретишь. В Чистоозёрном районе всегда были большие успешные хозяйства. Аппель Александр Владимирович давно работает главой администрации, он местный, прекрасно все проблемы знает. Но район сложный. И прежде всего проблема, как я уже сказал, транспортное сообщение. И самый главный наказ, который мне здесь дали, — дорога в асфальтобетоне.

Усть-Тарка — очень красивая территория. Район камерный, небольшой. Его бывший глава Александр Петрович Турлаков говорил: у нас тут настоящая Венеция. Он район возглавлял с начала 90-х; к сожалению, в прошлом году ушёл из жизни. Это был неугомонный человек, всё время ему казалось мало того, что делается. И планов у него громадьё было. Сегодня пришёл новый глава района Сергей Викторович Синяев — молодой, энергичный, всё у него должно получиться. Нужно, во-первых, не потерять ничего из того, что было сделано, во-вторых, развить то, что задумывалось.

— Ещё одна из основных проблем сельских территорий — привлечение кадров. Как она решается на округе?

— По-разному. В Татарском районе, как я уже сказал, за последние годы в школы пришли 45 молодых учителей. Здорово, правда? А вот в Чистоозёрном — всего один. Почему? Потому что в Татарске есть педагогический колледж. Можно вспомнить те далёкие-далёкие годы, когда была совершенно правильная политика — открывать на местах педучилища, медучилища. Чтобы прямо на месте готовить кадры для своих территорий. Где есть медучилище — там нет проблем с персоналом ФАПов. Где есть педколледж — нет проблем с педагогами начальных классов. А не приедет никто из учившихся в Новосибирске в село? И ничего мы тут не сделаем.

— Сейчас депутаты уделяют много внимания программе строительства служебного жилья. Она реализуется на вашем округе?

— В Татарском районе совсем недавно восемь квартир сдали. Мы были там с губернатором — хорошие квартиры. Глава администрации Татарского района Вязов Юрий Маркленович постоянно курирует вопрос служебного жилья. Но возникает вопрос: а сколько человек должен отработать, чтобы получить возможность его приватизировать? Допустим, если 10 лет отработает врачом, тренером, учителем, он потом уже наверняка никуда не уедет. Да даже если уедет, можно только спасибо сказать, что он 10 лет в сельской местности отработал. Пусть будет возможность приватизировать. Это моё мнение.

АКЦЕНТЫ

О скоростных электричках

— В ходе предвыборной кампании не раз заходила речь о том, что нам надо решать транспортную проблему западных и северо-западных районов. И это один из моих наказов. Путь решения понятен — надо запустить скоростную электричку до Татарска, как это было 20 с лишним лет назад. Она была очень удобная, быстро шла, пользовалась большой популярностью. Сегодня нормативы нам позволяют реализовать это в рамках пригородного движения: если раньше оно ограничивалось 200 километрами от областного центра, то сегодня по нормативу пригородным считается движение в границах региона. Поэтому сейчас надо этим заниматься. Могут спросить: зачем? Поезда же ходят. Отвечу: затем, что в пригородном движении действует льготный проезд. У нас 18 категорий льготников. И они сегодня вынуждены ездить на автобусе по 8-9 часов, потому что там действуют льготы, а на железной дороге нет. Я разговаривал с министром транспорта о том, что нам надо возродить эту электричку. Потому что в принципе заказ на пригородное движение формируется в правительстве области. И мы каждый год мы возмещаем АО «Экспресс-пригород» все затраты на льготы. Если бы мы пустили скоростную электричку, можно было бы в той же Кыштовке купить сквозной билет на автобус и на электричку. До Чанов на автобусе, потом пересесть на электричку — безопасно, комфортно и быстро.

О наказах избирателей

— Хочу сделать акцент: наказы должны соответствовать плану социально-экономического развития, государственным программам и бюджету, чтобы деньги хотя бы на отдалённый период на них были заложены. А если они не соответствуют, какой в них смысл? «Давайте вот ледовый дворец построим у меня на округе!» Какой ледовый дворец? Ни в плане его нет, ни в госпрограмме «Спорт». На что ты его собираешься построить? А вот если в плане он есть, то да, давайте тогда будем закладывать деньги.

Есть такие наказы, которые можно выполнить за счёт депутатских фондов. Я считаю, что это вообще не надо включать в наказы — надо оформлять как обращения. Глобальных наказов у каждого депутата должно быть три-четыре-пять. Таких как реконструкция дороги, строительство больницы или ФАПа, школы или детского сада. Важные наказы — тут никто не будет против. Но купить детской команде хоккейную форму, клубу баян или гармошку — это всё в обращениях, и решать надо за счёт депутатского фонда. А в наказы не надо. Наш закон о наказах великолепный, и не надо всё валить в одну кучу, надо реализовывать его по-другому. И у нас всё получится.

О встречах на округе

— Люди во всех моих районах просто замечательные. Я всегда говорю: люди на сельской территории совершенно другие по сравнению с городом. Это на встречах очень ощущается. Они могут задать острый вопрос, к ответственности призвать, своё неудовольствие высказать, а в конце всегда: ну вы только не обижайтесь на нас. Да вы что, отвечаю, я никогда не обижаюсь. На людей обижаться нельзя: на человека можно, а на людей — нет.

Татьяна МАЛКОВА | Фото Валерия ПАНОВА