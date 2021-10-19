23 сентября 2021 г. Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).

Как установлено судом, 26 июня 2021 г. днём В. приехал на принадлежащему ему велосипеде к складскому помещению МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район», расположенному в 3-х метрах от дома № 84 по ул. Урицкого г. Татарска и в 20 метрах от дома № 63 по ул. Урицкого г. Татарска, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, с помощью ключей, найденных им в апреле 2021 года, открыл два навесных замка, на которые была заперта входная дверь, после чего незаконно проник в складское помещение МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район», откуда тайно похитил 17 шаровых кранов Ду-15, 19 шаровых кранов Ду-20, 19 шаровых кранов Ду-25, 13 шаровых кранов Ду-32, 17 шаровых кранов Ду-50, 34 плоских фланца Ду-100, 2 плоских фланца Ду-150, 13 плоских фланцев Ду-50, 14 плоских фланцев Ду-80, 15 силовых хомутов, 4 бочонка, 3 стальных муфты, 4 стальных муфты, отвод 89*3-5, 3 отвода Ду-32, 2 сгона, отвод 108*3,5, 2 отвода к/з 57*3,5 на общую сумму 139 149 рублей 47 копеек.

В ходе судебного заседания В. полностью признал свою вину. Судом ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также с В. в пользу МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» взыскан материальный ущерб в сумме 134 279 рублей 89 копеек.

Приговор суда вступил в законную силу 5 октября 2021 г.