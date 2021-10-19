В Татарском районе на 18 октября было 303 больных COVID-19. За сутки выявлено 10 больных COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 2 тыс. 294 человека.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 18 октября в регионе зарегистрировано 67 тыс. 42 случая коронавируса (+245 за сутки), в том числе у 6 тыс. 94 детей. 52 тыс. 245 пациентов полностью выздоровели (+34 за сутки).

Скончались 16 пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 87 лет и женщины в возрасте 40 лет, 42 года, 62 года, 72 года, 73 года, 73 года, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 тыс. 209 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2 тыс. 741 пациент, в том числе 55 детей.

В отделениях реанимации находятся 290 человек. На ИВЛ – 51 пациент.