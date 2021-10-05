1 октября и.о. главы города Татарска В.Ю. Барбашин подписал распоряжение администрации о подготовке и проведении штабной тренировки с органами управления и силами гражданской обороны на территории города.

Тренировка пройдет 6 октября в рамках Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.

В ходе штабной тренировки, под руководством председателя КЧС и ОПБ администрации города Татарска, будут отработаны такие вопросы как:

- организация работы по ликвидации аварий в системе ЖКХ;

- работа эвакоприемной комиссии города по приему и размещению эвакуируемого населения; организация работы комиссии города Татарска по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения при военных конфликтах или ситуациях, возникших вследствие этих конфликтов, а так же при ЧС природного и техногенного характера;

- тренировка с группой контроля по выполнению мероприятий перевода гражданской обороны города на работу в условиях военного времени;

- смотр готовности приемного эвакопункта (Дом творчества), помывочного пункта и станции обеззараживания одежды (УБиХО);

- участие в смотре готовности пункта выдачи СИЗ (ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ») .

Директору «УБиХО» А.М. Белову поручено подготовить подведомственные объекты, оборудование и документацию к проведению тренировки. С персоналом объектов провести инструктажи и практические занятия по организации работы развертываемых помывочного пункта и станции обеззараживания одежды.

В ходе проведения тренировки в 10 часов 40 минут будет осуществляться проверка готовности системы оповещения населения путем передачи звукового сигнала «Внимание всем!» Администрация города просит организации и жителей города осуществлять свою повседневную деятельность в обычном режиме.