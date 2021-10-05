По оперативным данным на территории Татарского района на 4 октября было больных COVID-19 200 человек. За сутки выявлено 23 заболевших. Выздоровело с начала пандемии 2 тыс. 200 человек.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 4 октября в регионе зарегистрировано 64 тыс. 217 случаев коронавируса (+165 за сутки), в том числе у 5 тыс. 473 детей. 50 тыс. 769 пациентов полностью выздоровели (+37 за сутки).

Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 52 года, 67 лет, 74 года, 79 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 58 лет. 60 лет, 72 года, 73 года, 80 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 тыс. 33 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 тыс. 20 пациентов, в том числе 35 детей.

В отделениях реанимации находятся 217 человек. На ИВЛ – 24 пациента.