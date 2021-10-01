В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» для Татарской центральной районной больницы приобретено три автомобиля УАЗ. Они предназначены для транспортировки пациентов в лечебное учреждение, для доставки медицинских работников по месту жительства больного и биологического материала по медицинским показателям.





Всего медучреждения районов Новосибирской области получили 52 единицы санитарного транспорта. Он нужен для доставки пациентов к медикам, медиков – до места жительства пациентов. Также на санитарном транспорте перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и лекарства жителям отдаленных районов.

Это различные модели марки Lada – Largus, Vesta, Niva, Granta, а также автомобили марки«УАЗ – внедорожник «УАЗ Патриот» и полноприводный грузопассажирский «УАЗ» семейства СРГ. Такие часто называют «буханками», а иногда «таблетками», медики на этих автомобилях ездят с советских времен.

Центральные районные и центральные городские больницы Новосибирской области получают от двух до четырех санитарных машин каждая. Большинство закупок больницы сделали самостоятельно, 17 машин закуплены и поставлены централизовано Минпромторгом России. Всего в этом году в районы области закупается 86 санитарных машин.