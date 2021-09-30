27-летний житель Чановского района Новосибирской области осужден к 11 месяцам колонии поселения за неуплату алиментов.

В 2018 году районным отделением судебных приставов в отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей 7 и 5 лет. Однако свои обязательства мужчина исполнял не полном объеме, в результате чего образовалась задолженность более 200 тысяч рублей. Привлечение должника к административной ответственности не давало должного результата.

В итоге неплательщику предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По решению Чановского районного суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы.