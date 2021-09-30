Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, желая получить социальную выплату в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» для строительства собственного жилья, в размере 1 377 000 рублей, в 2013 году предоставила в отдел администрации Чановского района Новосибирской области необходимый пакет документов, в котором имелись подготовленный ею подложный трудовой договор, содержащий информацию о работе в сельскохозяйственной организации и сведения о том, что её семья нуждается в улучшении жилищных условий. Однако на тот момент площадь имеющейся у семьи обвиняемой жилья в собственности превышала установленную минимальную норму в Новосибирской области, позволяющую признавать граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В результате мошеннических действий фигурантки по делу администрация Чановского района Новосибирской области в период с 2014 года по 2015 год выплатила ей социальную выплату на строительство жилья на общую сумму 1 377 000 рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению.

3 сентября на имущество обвиняемой (денежные средства на лицевых счетах и личный автомобиль) на общую сумму 1 646 731 рубль был наложен арест. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем и.о. прокурора Чановского района Новосибирской области утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.