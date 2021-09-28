В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении К. по обвинению его в убийстве своего отца.

Как установлено органами предварительного следствия, 26 декабря между 5.30 и 5.50 К. на почве ранее возникших неприязненных отношений, умышленно произвёл один прицельный выстрел из охотничьего гладкоствольного двуствольного ружья 16 калибра, собранного из составных частей двух разных моделей ружей, в грудную клетку потерпевшего, причинив тому телесные повреждения, которые оцениваются, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В 6.30 потерпевший скончался от причинённых ему телесных повреждений в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в Татарскую ЦРБ.