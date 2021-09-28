В селе Усть-Тарка Новосибирской области сотни ворон погибли из-за отравления опасным химическим веществом. Об этом корреспонденту «Вести Новосибирск» сообщил руководитель управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин во вторник, 28 сентября 2021 года.
«Инфекция исключена. Токсикология, отравление, определили группу – фосфорно-органические соединения (ФОС), конкретно каким препаратом, пока неизвестно», – подчеркнул эксперт.
По словам Сергея Кузлякина, существует множество препаратов с такой формулой, например, хлорофос. Его используют для борьбы с вредителями растений, паразитами животных. Также ФОС входят в состав препарата «Актеллик», который используют для защиты складов и запасов зерна от вредителей при хранении урожая.
Токсичные вещества могли попасть в организм птиц через воду или пищу. Например, если вороны съели зерно из обработанного препаратом хранилища. Впрочем, как отметил эксперт, исследования в связи с гибелью ворон ещё продолжают: биоматериалы также изучают в лаборатории болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока.
«Инфекция исключена. Токсикология, отравление, определили группу – фосфорно-органические соединения (ФОС), конкретно каким препаратом, пока неизвестно», – подчеркнул эксперт.
По словам Сергея Кузлякина, существует множество препаратов с такой формулой, например, хлорофос. Его используют для борьбы с вредителями растений, паразитами животных. Также ФОС входят в состав препарата «Актеллик», который используют для защиты складов и запасов зерна от вредителей при хранении урожая.
Токсичные вещества могли попасть в организм птиц через воду или пищу. Например, если вороны съели зерно из обработанного препаратом хранилища. Впрочем, как отметил эксперт, исследования в связи с гибелью ворон ещё продолжают: биоматериалы также изучают в лаборатории болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока.
Источник: Вести-Новосибирск