В Татарске подведены итоги смотров – конкурсов «Дом образцового содержания» и «Самая благоустроенная территория».

На основании предложений конкурсной комиссии администрацией города было принято решение по присуждению призовых мест:

На звание «Дом образцового содержания»

1-е место - ТСН многоквартирного дома ул. Закриевского, 9

2-е место - многоквартирный дом по ул. Интернациональной, 29

3-е место - многоквартирный дом по ул. Ленина, 65Б

4-е место - многоквартирный дом по ул. Никишкиной, 7

На звание «Самая благоустроенная территория»

1-е место - Местная религиозная организация общества мусульман г. Татарска

1-е место - Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко

2-е место - Детская школа искусств «Радуга»

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами в денежной форме. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, получат благодарственные письма. Победителю конкурса, занявшему 1-е место, вручается табличка с надписью «Дом образцового содержания - 2021» и «Самая благоустроенная территория – 2021».

Торжественное мероприятие по награждению участников конкурсов состоится 18 октября по адресу: г. Татарск ул. Ленина 96.