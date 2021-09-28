По итогам выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области в 2020 году, Чановскому району выделены средства областного бюджета, часть денежных средств в сумме 2,8 млн. руб. направлены, на приобретение и монтаж безопасного специального покрытия хоккейной коробки с необходимой разметкой для занятий игровыми видами спорта. 17 сентября состоялось торжественное открытие корта. С приветственным словом к гостям и участникам соревнований обратился глава Чановского района Виктор Иванович Губер, а так же председатель Совета депутатов Чановского района, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Владимир Готфридович Шнайдер.



