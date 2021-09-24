Юные инспекторы движения школы-интерната г. Татарска призывали пешеходов к применению световозращающих элементов в условиях недостаточной видимости, а водителей автотранспортных средств к внимательности, особенно в жилых зонах, вблизи пешеходных переходов и детских учреждений.

При неблагоприятных погодных условиях, сокращенном световом дне, водителям, передвигающимся в сумерках, необходимо больше времени на остановку транспортного средства. В осенний период одна из важнейших составляющих безопасности пешеходов, детей-пешеходов на дорогах – световозвращающие элементы.