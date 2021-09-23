Неизвестные разрушили крыльцо Часовни во имя святых Гурия и Варсонофия, которая стоит при въезде в город. Преднамеренно или нет это было сделано - пока неизвестно. Приход храма Покрова пресвятой Богородицы просит всех неравнодушных оказать финансовую и материальную поддержку для восстановления крыльца.





Способы пожертвования храму:

Перечислить любую сумму по банковским реквизитам:

ИНН 5414102126 КПП 541401001

Р.сч. № 40703810844250100037

СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.НОВОСИБИРСК

Кор.сч. №30101810500000000641

БИК 045004641

2. Перечислить любую сумму на карту Сбербанка 4279 4400 1175 6123

3. Перечислить любую сумму через сайт прихода храма http://prihodtatarsk.ru/ , используя поле «Пожертвование на нужды храма и работу сайта» в левой верхней части сайта. По-умолчанию указана сумма в 500 рублей, но имеется возможность изменить её и указать свою. Также необходимо указать один из источников перевода денег: Юmoney, банковская карта или счет мобильного телефона.

4. Совершить пожертвование непосредственно в церковной лавке храма.