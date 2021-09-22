В храме Покрова Пресвятой Богородицы стартовала запись на Богословские курсы, которые проходят ежегодно в разных уголках Каинской епархии. В нынешнем году преподаватели будут приезжать в Татарск, чтобы научить местных верующих людей основам православного вероучения. Занятия начнутся уже осенью 2021 года (конкретная дата будет названа чуть позже. Слушателей ждет множество интересных предметов, таких как Ветхий Завет, Новый Завет, Церковнославянский язык, история Церкви, Литургика — и многое другое. По итогам слушатели получат начальное богословское образование. Записаться можно по телефону 2-20-21 (церковная лавка), или спросив у продавца в лавке.



