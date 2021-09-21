Сборная команда юных лесоводов Новосибирской области «Экодозор» приняла участие на Всероссийском слёте школьных лесничеств в Приморском крае. Мероприятие состоялось во Всероссийском детском центре «Океан» под Владивостоком. В команду от Новосибирской области вошли участники школьных лесничеств Татарского района.

Программа слёта предусматривала различные конкурсы и образовательный курс. Все ребята проявляли активность во время обучения, с удовольствием участвовали во всех мероприятиях и делились знаниями.

Для конкурса «Визитка команды» юные лесоводы нашего региона подготовили творческое выступление агитбригады, в конкурсе на создание композиций из природных материалов «Лесное богатство», проявив фантазию и мастерство, представили композицию «Бабье лето». Также школьники приняли участие в фотоконкурсе «Легкие планеты» и прошли учебный курс о там как проводить исследовательские работы в лесах – «Экосистемные услуги лесов».

По итогам прохождения всех теоретических и практических занятий, ребята представили отчёт о ходе и результатах собственных исследований.

За время слета юные лесоводы смогли пообщаться с учёными, экспертами, получили практические навыки и знания в сфере лесного хозяйства и землепользования, узнали о деятельности профильных учебных заведений страны на примере Приморской государственной сельскохозяйственной академии.