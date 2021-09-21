8 сентября Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении жителя с. Кыштовка Митрякина А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. в УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено судом, 12 июля в период времени с 17 часов 30 минут по 19 часов Митрякин А.В., находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, в ограде дома №18 по пер. Красный Путь г. Татарска, путем свободного доступа тайно похитил велосипед модели «Раш Хор РХ 405» оценочной стоимостью 12 000 рублей, принадлежащий А. С похищенным Митрякин А.В. с места совершения преступления скрылся, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 12 000 рублей.

В судебном заседании Митрякин А.В. полностью признал свою вину. Судом ему было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.