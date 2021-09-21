17 сентября в жилом доме в поселке Рождественка в Чановском районе Новосибирской области обнаружены тела 47-летней женщины и ее 8-летней дочери с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователя территориального следственного органа, следователя-криминалиста и сотрудников полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы, в качестве свидетелей допрошены местные жители и соседи потерпевших, по результатам чего в короткие сроки была подтверждена причастность и установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины, который проживал в соседнем селе.

В ходе допроса в качестве подозреваемого фигурант по делу полностью признал свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. Сегодня по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщают Вести-Новосибирск с потерпевшими злоумышленник расправился с помощью ножа.